La Secretaría de Educación dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026. De esta manera, los beneficiarios ya pueden consultar la fecha en la que Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará el monto mensual, de acuerdo con la terminación del DNI.

Además del cronograma, el inicio del año incluye precisiones sobre los importes a cobrar, los incentivos económicos y la liquidación de pagos adeudados para quienes se incorporaron al programa durante 2025. La información resulta clave para los estudiantes que utilizan la beca como apoyo para sostener su trayectoria educativa.

Fechas de cobro en enero 2026

El pago se realizará según el último número del DNI, con el siguiente esquema:

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Si bien el cronograma aún no figura en la plataforma Mi Anses, los titulares pueden verificar la acreditación mediante la certificación negativa disponible en el sitio del organismo, que permite anticipar el cobro.

Montos vigentes, cuotas estímulo y pagos pendientes

En enero, el valor mensual de las Becas Progresar es de $35.000. Para estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año dentro del programa que depende del Ministerio de Capital Humano, se mantiene el descuento del 20% por pago habitual.

Durante este mes, Anses inició además el giro de montos retenidos a lo largo de 2025 para determinados beneficiarios, especialmente quienes cobran a través de billeteras digitales. También se acredita la segunda cuota estímulo para estudiantes del nivel obligatorio que cumplieron con las instancias de extensión formativa establecidas por la Resolución 388/2025.

La cantidad de pagos pendientes varía según la fecha de inscripción en 2025. Quienes se anotaron en marzo cobran en enero el décimo desembolso y aún tienen previstos los pagos de febrero y marzo. En cambio, los inscriptos en agosto reciben la quinta cuota y les resta un único pago en febrero. Las cuotas estímulo se liquidan sin descuentos y están sujetas al cumplimiento de los requisitos académicos.

Respecto a la próxima convocatoria, el Ministerio de Capital Humano todavía no habilitó la inscripción a Becas Progresar 2026. La apertura del registro se prevé para el inicio del nuevo ciclo lectivo.