"Oreo", el perro sordo que aprendió lenguaje de señas para salir a pasear: el video que emociona

En el mundo de las redes sociales, donde abundan los videos de animales haciendo piruetas, la historia de Oreo llegó para tocar una fibra distinta. Este perrito, que nació con una discapacidad auditiva, se convirtió en el protagonista de un fenómeno viral que demuestra que, cuando hay amor y constancia, las barreras de comunicación simplemente no existen.

Marina, su dueña, compartió un clip en TikTok que dejó a más de un millón de personas con el corazón ablandado. En las imágenes se ve a Oreo siguiendo con una atención total los movimientos de manos de la joven. Con la cabeza levemente inclinada, el perro espera la señal clave: un gesto específico que Marina repite cada vez que llega el momento de "ir a pasear" o "salir".

Seis años de paciencia y amor

Según contó la joven en una entrevista reciente, el proceso no fue de un día para el otro. Adoptó a Oreo hace seis años y, desde el primer momento, supo que el desafío sería enorme. A base de repetición diaria, señas propias y muchos premios, logró que el animal asociara los movimientos corporales con acciones concretas de su rutina.

La constancia fue la clave del éxito. Marina nunca cambió los gestos que utilizaba para comunicarse con su mascota, lo que permitió que Oreo los integrara con una naturalidad asombrosa a su vida cotidiana. Hoy, el perro reconoce perfectamente cuándo es momento de salir a pasear, comer o jugar, todo a través de señas.

El lenguaje corporal como herramienta

Los especialistas aseguran que el lenguaje corporal es una herramienta poderosísima en perros sordos, ya que son animales extremadamente visuales. En el caso de Oreo, la coherencia en los gestos fue fundamental para que pudiera comprender y responder a las indicaciones de su dueña.

El video se llenó de miles de comentarios celebrando el compromiso de Marina. "Es increíble la conexión que tienen sin decir una sola palabra", escribió una usuaria. Para su dueña, la repercusión fue la oportunidad perfecta para mostrar que existen métodos alternativos de adiestramiento y que la discapacidad no es un impedimento para que un perro sea feliz y obediente.

La historia de Oreo y Marina se suma a otras tantas que demuestran el vínculo especial que puede surgir entre los humanos y sus mascotas cuando median el respeto, la paciencia y el amor incondicional.