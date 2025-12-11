Quién fue la primer mujer eliminada en la actual edición de MasterChef

La gala de eliminación del miércoles 10 de diciembre en MasterChef Celebrity culminó con una inesperada sorpresa: por primera vez en la competencia, una mujer resultó expulsada por decisión del jurado,. Hasta este punto, solo se habían eliminado concursantes hombres, siendo Valentina Cervantes la única mujer que había abandonado, pero por voluntad propia. El desafío de la noche para los participantes era preparar un plato que tuviera el huevo como protagonista central.

Hubo participantes que lograron destacarse, como Ian Lucas, que se arriesgó con unos huevos rellenos fuera de lo común acompañados de una ensalada picante. También recibieron elogios Emilia Attias, la Joaqui y Momi Giardina, mientras que Julia Calvo y Sofi Martínez lograron zafar con lo justo.

No obstante, Eugenia Tobal y Sofía Gonet, la Reini, quedaron complicadas ante el jurado. La actriz presentó un revuelto gramajo que no logró convencer. Donato de Santis lo encontró “un poco seco”. Por su parte, Santiago Giorgini, quien reemplazó a Damián Betular en esta gala, opinó que el problema fue que “todo está parecido y tendría que haber diferentes texturas” en su preparación. Cabe destacar que la devolución de Martitegui a Tobal fue editada, dado que la relación entre ambos se había vuelto tirante.

En cuanto a La Reini, su elección fue una pasta a la carbonara con una salsa cremosa de huevo, un plato que fue considerado "riesgoso" por Germán Martitegui, quien le criticó: “No veo la salsa, se secó”. Aunque Donato sí le elogió los fideos, el plato no evitó que la influencer quedara en la zona de riesgo.

Finalmente, después de muchos rumores que sugerían que la actriz habría renunciado al concurso, Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity por la decisión final de los jurados. La noticia desató el llanto de La Reini enseguida, así como el del resto de sus compañeras.

En la emotiva despedida, Martitegui le reconoció a Tobal: “Un placer tenerte con nosotros, cocinás muy bien, te vamos a extrañar”. Donato de Santis se sumó al homenaje, agregando que es una “Gran persona, gran cocinera y gran madre”.