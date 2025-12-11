El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este jueves una conversación telefónica con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un contacto diplomático que vuelve a demostrar el estrecho vínculo entre ambos gobiernos. Según informó el Kremlin, el líder ruso expresó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y reiteró su respaldo al gobierno chavista frente al escenario de “creciente presión externa”.

De acuerdo al comunicado oficial, Putin reafirmó su apoyo al rumbo político de Maduro, el cual, sostiene Moscú, está orientado a defender la soberanía y los intereses nacionales de Venezuela.

Publicidad

Durante la conversación, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre el futuro de la relación bilateral, especialmente en el marco del tratado de asociación y cooperación estratégica que entró en vigencia en noviembre de 2025 y que posiciona a ambas naciones como socios prioritarios.

El Kremlin destacó que se “confirmó la voluntad mutua” de avanzar en la implementación de proyectos conjuntos en una amplia gama de áreas: desde lo comercial y económico hasta lo energético, financiero, cultural y humanitario. Esta reafirmación llega en un momento clave para Caracas, que busca fortalecer alianzas internacionales ante un contexto regional complejo y cuestionamientos externos a su política interna.

Publicidad

La comunicación entre Putin y Maduro se inscribe en una línea de cooperación sostenida durante los últimos años, que ha incluido asistencia económica, acuerdos petroleros y respaldo político mutuo en foros internacionales.

