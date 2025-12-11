Eugenia Tobal se sinceró sobre Martitegui: "Me molestó la manera"

Tras la emisión de su despedida de Masterchef Celebrity el miércoles 10 de diciembre, Eugenia Tobal se presentó en el talk show de Vero Lozano con la disposición de contar la verdad. La actriz, que en ocasiones anteriores optó por desmentir los rumores, reconoció la veracidad del famoso encontronazo con Germán Martitegui que había sido reportado por Ángel de Brito,.

El rumor de una "feroz pelea" se había instalado en los medios desde principios de noviembre, cuando Ángel de Brito reveló en LAM que Tobal había tenido un fuerte encontronazo con el chef y estaba a punto de renunciar. De Brito había detallado que, durante un capítulo emotivo, Tobal presentó un brownie en honor a su madre. Al respecto, Martitegui le habría dicho: "¿Qué tenés en la cabeza, cómo vas a presentar esto?". El conductor aclaró que ese comentario no se emitió al aire, pero fue lo que molestó a la actriz.

Durante la entrevista en "Chef al Diván", Eugenia Tobal finalmente admitió el incidente. La actriz contextualizó que, aunque los jurados “tienen un personaje” y su personalidad también es fuerte, el cruce ocurrió en un momento particular. “En realidad no pasó nada... pero una vez hubo algo... yo estaba muy sensible”, reveló. Tobal explicó que en ese momento estaba atravesando una etapa personal delicada: "Hubo un período que no fue agradable en mi vida, estaba mal y lo hablé con él".

La actriz insistió en que su molestia se centró en la forma de la crítica. "Por ahí me molestó la manera porque las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Son las formas...". Sin embargo, Tobal también reconoció su propia vulnerabilidad: "pero también yo hago un mea culpa por estar tan susceptible".

Aunque los rumores asociaban el conflicto con su salida del programa, Tobal le contó a Lozano que la decisión también estuvo ligada a un desgaste energético personal. “Arranqué muy arriba, con mucha ilusión y ganas de llegar lejos. Pero en el camino me fueron pasando cosas personales y la energía se me fue disipando, la tuve que desparramar entre mi casa y mi familia”, expresó la actriz.

A pesar del “mal momento”, Tobal aseguró que la relación con Martitegui se recompuso, jurando que las cosas entre ellos terminaron bien. La actriz afirmó incluso: “Hasta nos hemos abrazado”.