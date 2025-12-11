Luciana Salazar vs Yanina Latorre: la acusación oculta sobre Martín Redrado

El conflicto entre Luciana Salazar y Yanina Latorre ha escalado nuevamente, extendiéndose de las redes sociales a la televisión. La reciente disputa se encendió después de que Salazar criticara a su ex pareja, Martín Redrado, por organizar un festejo de cumpleaños mientras mantiene, según la modelo, “cuatro años de cuota alimentaria” impagos.

En medio de este resurgir de la contienda virtual, Salazar dialogó en Puro Show y apuntó directamente a Latorre, cuestionando su cambio de actitud hacia el economista. La modelo recordó que la conductora, en el pasado, había calificado a Redrado de “negador serial” y “psicópata”, e incluso lo había amenazado con “mostrar chats”. Ante esta memoria, Salazar sentenció la que cree es la única explicación para el giro: “Después, de un día para el otro cambió. Es llamativo, indudablemente hubo un arreglo ahí”.

Publicidad

A pesar de la gravedad de la acusación, Salazar insistió en que las opiniones de Latorre no la afectan personalmente, afirmando que “Lo que diga Yanina de mi vida a mí me tiene muy despreocupada”. Sin embargo, la modelo advirtió que no dudará en proceder legalmente si se cruza algún límite: “Todo lo que a mí y a mi hija nos afecte en nuestro buen nombre va a la Justicia”. Además, remarcó que las declaraciones de la conductora “me entra por un oído y me sale por el otro”.

El último choque mediático entre ambas se había originado en X, desde la cuenta del programa SQP, que cuestionó si Salazar tenía algún tema para abordar que no fuera su ex o sus historias de Divas Play.

Publicidad

La respuesta de Luciana fue inmediata y muy dura. La modelo acusó a Latorre de estar defendiendo a la persona que le había mentido. “Defendiendo al ‘señor’ que le mintió en la cara a la ‘comunicadora’ de este portal. ¿Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso", disparó Salazar. La modelo redobló la apuesta y desafió: “Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras que dice de mí y de mi hija”.

Yanina Latorre respondió a estos mensajes refutando las acusaciones y aclarando detalles legales. En primer lugar, corrigió a Salazar indicando que no se trataba de un portal sino de la cuenta de X de un programa de televisión del cual ella es la conductora. Luego, se defendió de la insinuación de un acuerdo: “A mí no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída. Me demandó por decir que te psicopateaba, pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho”.