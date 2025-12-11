Un crimen estremeció a la ciudad de Neuquén y dejó a toda la comunidad en shock. Juan Aníbal Pino fue encontrado carbonizado en su propia casa luego de una violenta pelea con dos hombres que, horas antes, habían compartido un almuerzo con él en una iglesia del barrio.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda de la calle Libertad al 700. Según la investigación, Pino regresó a su casa acompañado por F.A.S. y J.A.P., con quienes había consumido bebidas alcohólicas después del almuerzo. Lo que comenzó como una reunión terminó en tragedia.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía y la policía provincial, la discusión comenzó en uno de los dormitorios de la casa. Pino y J.A.P. se trenzaron en una pelea que terminó de la peor manera: la víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza y quedó desvanecida en el piso. Fue en ese momento cuando, según la hipótesis de los investigadores, los acusados prendieron fuego la vivienda mientras Pino todavía estaba con vida y luego escaparon. El incendio arrasó con todo, y el cuerpo carbonizado de Pino fue hallado por los bomberos que acudieron a controlar las llamas.

La autopsia confirmó que la víctima presentaba lesiones compatibles con un traumatismo previo y que estaba viva cuando comenzó el fuego. Las fiscales Lucrecia Sola y Guadalupe Inaudi, junto a la abogada Agustina Bouyer, acusaron a F.A.S. y J.A.P. de homicidio simple en calidad de coautores, aunque advirtieron que la calificación podría agravarse conforme se sumen nuevas pruebas.

En la audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos sospechosos, y el juez de garantías Raúl Aufranc avaló la medida. F.A.S. deberá permanecer detenido por un mes, mientras que J.A.P. seguirá preso por cuatro meses debido a su situación de calle y la posibilidad de influir sobre testigos.

El caso conmociona a la comunidad de Neuquén y continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles de esta tragedia.

