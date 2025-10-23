El próximo 9 de noviembre, Boca Juniors y River Plate volverán a verse las caras en La Bombonera, en un partido correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura 2025. A dos semanas del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) baraja tres árbitros como principales candidatos para dirigir el Superclásico: Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, siendo este último quien corre con ventaja.

Ramírez ya cuenta con experiencia en Superclásicos: dirigió el último clásico disputado en el Monumental y acumula 12 encuentros dirigiendo a Boca, con seis victorias, un empate y cinco derrotas del Xeneize. Su trayectoria y conocimiento del historial del clásico lo posicionan como el favorito para impartir justicia en este esperado partido.

En cuanto al horario, aunque aún no se hizo oficial, todo indica que el Superclásico comenzará a las 16:00 del domingo 9 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando.

El historial oficial entre Boca y River registra 265 enfrentamientos: Boca lidera con 92 victorias, 85 empates y 88 derrotas, con 339 goles a favor y 322 en contra, lo que refleja la histórica paridad y la intensidad de este clásico del fútbol argentino.

El partido promete emociones, pasión y una gran convocatoria de hinchas, reafirmando la relevancia del Superclásico como el encuentro más esperado de la temporada.