Christopher Nolan presentó el primer tráiler de su próxima producción épica, La odisea, cuyo estreno en la pantalla grande está previsto para el 17 de julio de 2026. La película adapta el poema universal de Homero, compuesto cerca del siglo VII a. C., que relata en 24 cantos el regreso a casa de Odiseo —o Ulises— tras participar en la Guerra de Troya.

Mientras su esposa Penélope y su hijo lo aguardan en Ítaca, el protagonista atraviesa un complejo camino del héroe que el director ha plasmado con su estilo visual característico y un diseño de producción extraordinario.

El avance cinematográfico destaca a Matt Damon como Odiseo enfrentándose a tormentas en mar abierto, la muerte, el legendario caballo de Troya y criaturas fantásticas junto a sus hombres.

El drama central y el romance se intensifican cuando Penélope, encarnada por Anne Hathaway, le pide: “Prométeme que volverás”, recibiendo como respuesta un incierto: “¿Y si no puedo?”. La trama profundiza en los años de guerra que ponen a prueba la valentía de sus protagonistas y en el concepto de hogar, elementos que el cineasta utiliza para anticipar lo que será un éxito de taquilla.

Este ambicioso proyecto fue filmado íntegramente con cámaras IMAX en las Islas Eolias de Sicilia y en la comuna de Favignana, que reúne tres islas. Producida por Emma Thomas y Nolan bajo el sello Syncopy, la cinta cuenta con un guion adaptado por el propio director y representa un nuevo experimento tecnológico para su carrera.

El elenco de estrellas incluye a Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Himesh Patel, Jon Bernthal y Elliot Page. También participan en el reparto figuras como Benny Safdie, Mia Goth, Corey Hawkins, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia y Will Yun Lee.