El gesto de amor de Ian Lucas a Evangelina Anderson en el show con Fede Vigevani

El lunes 22 de diciembre, el Estadio Vélez recibió a los influencers Ian Lucas y Fede Vigevani en un multitudinario show. La velada incluyó una aparición estelar de Emma Demichelis, quien junto a Shaina —hija de la Joaqui— subió al escenario durante una de las canciones ante los aplausos de todo el estadio.

La hija menor de Evangelina Anderson, que actualmente estudia comedia musical y destaca por sus dotes para el baile, el canto y la actuación, cumplió su sueño como fanática de los protagonistas.

El evento contó además con la presencia de la novia de Luck Ra, quien interpretó un tema junto a los anfitriones, y de Wanda Nara. Presentada como "La Jefa" por su rol en MasterChef Celebrity, Nara se sumó al escenario para participar en un juego de encestar pelotas de básquet. Esta cercanía ratificó el excelente vínculo de Ian Lucas con la familia de Anderson, incluyendo a su hija Lola, con quien recientemente grabó videos de baile virales.

La participación de Emma despejó las dudas surgidas durante el fin de semana tras un supuesto conflicto en redes sociales. Ian y Evangelina se habían dejado de seguir en Instagram, lo que alimentó rumores de una crisis vinculada a una posible reconciliación de la modelo con Martín Demichelis tras una foto familiar. No obstante, Anderson desmintió volver con su exmarido y aclaró que el distanciamiento virtual fue una estrategia pactada para generar "shippeo" y observar la reacción de los medios.