Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y líder de la extrema derecha, fue internado de urgencia este martes tras descompensarse en su domicilio, donde cumple prisión preventiva desde agosto en Brasilia. La medida se produjo poco después de que presentara una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión arterial baja, según informó su hijo y senador Flávio Bolsonaro.

El traslado al hospital DF Star en Brasilia se realizó bajo estricta custodia policial, dado que Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario tras ser condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado. Flávio pidió en redes sociales las oraciones para que la situación no sea grave: “Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave”.

Publicidad

El médico personal del exmandatario, Cláudio Birolini, explicó que la internación fue solicitada para realizar una evaluación clínica completa, aplicar medidas terapéuticas y efectuar pruebas complementarias. En un comunicado señaló: “En cuanto tengamos una definición clara de su estado clínico, actualizaremos la información”.

Bolsonaro ha sufrido diversos problemas de salud en los últimos meses, algunos relacionados con las secuelas de un atentado con cuchillo durante la campaña electoral de 2018, que le provocó daños abdominales. El domingo pasado ya había sido internado para una intervención menor en la que se le extirparon lesiones cutáneas, además de haberse detectado anemia y una neumonía residual.

Publicidad

El médico Birolini destacó que “es un hombre de 70 años que ha sido sometido a varias cirugías. Está bastante frágil debido a toda esta situación”. Por su parte, otro de sus hijos, Carlos Bolsonaro, había comentado en agosto que el expresidente “está delgado, no tiene ganas de comer y está sufriendo incesantes ataques de hipo y vómitos”.

Durante el proceso judicial que culminó en su condena, Bolsonaro no pudo participar en algunas audiencias debido a estos episodios de salud. Su defensa ya había contemplado solicitar que cumpliera la pena bajo arresto domiciliario amparándose en sus problemas médicos.

Publicidad

Un allegado al exmandatario comentó que no se espera que sea enviado a una cárcel común, ya que ello implicaría un riesgo vital para él y podría generar consecuencias políticas negativas para los actores involucrados. La corte aún debe resolver las apelaciones presentadas por Bolsonaro y otros siete excolaboradores condenados junto a él.

La condena se produjo tras un juicio histórico ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que consideró probado que Bolsonaro lideró una organización criminal para intentar mantenerse en el poder luego de perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.