A meses del inicio del Mundial 2026, la máxima cita del fútbol vuelve a copar la escena y reaviva debates que atraviesan generaciones. En ese contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue consultado sobre una pregunta tan simple como eterna: ¿cuál es el mejor gol en la historia de los Mundiales? Su respuesta no dejó lugar a dudas y apuntó directo al corazón del fútbol.

Para Infantino, el “Gol del Siglo” sigue siendo insuperable

Más allá de su rol como principal dirigente del organismo rector, Infantino suele mostrarse como un auténtico fanático del deporte. Participa con frecuencia en encuentros con leyendas del fútbol y se presta a entrevistas tanto en medios tradicionales como en nuevos formatos, como transmisiones en vivo y plataformas digitales. Fue en uno de esos espacios donde eligió su gol favorito de la Copa del Mundo.

Publicidad

“¿Mi gol favorito en un Mundial? El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito”, afirmó sin titubear. Luego profundizó su elección y explicó por qué considera que esa obra resume la esencia misma del fútbol. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol”, expresó.

Publicidad

El tanto al que hizo referencia es el histórico “Gol del Siglo”, convertido por Diego Armando Maradona a los 54 minutos del partido entre la Selección argentina e Inglaterra, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, por los cuartos de final del Mundial de México. Aquella jugada, en la que el capitán argentino eludió a medio equipo rival antes de definir, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, acompañada por el inolvidable relato de Víctor Hugo Morales, que aún hoy eriza la piel de los amantes del fútbol.

En la antesala de un Mundial que promete ser histórico, la elección de Infantino no hizo más que confirmar que, para muchos dirigentes, futbolistas e hinchas, el legado de Maradona sigue ocupando un lugar único e irrepetible en la historia del deporte.