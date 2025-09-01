La empresa tecnológica BYD (Build Your Dreams) inició el 27 de agosto la primera preventa exclusiva de sus vehículos en Argentina, un hito que consolida la entrada de la electrificación automotriz en el mercado local. Este lanzamiento reafirma el compromiso de la compañía con la movilidad sustentable y el crecimiento regional.

Más allá de ofrecer modelos eléctricos e híbridos enchufables, BYD también impulsa la instalación de infraestructura para carga y establece alianzas estratégicas con actores nacionales del sector automotor y energético. Stephen Deng, Gerente General de BYD Argentina, afirmó: “queremos ofrecer a los argentinos una alternativa real hacia una movilidad más limpia, segura y eficiente, con innovación y precios competitivos”.

Los modelos disponibles para reserva son tres: el BYD Yuan Pro, un SUV totalmente eléctrico diseñado para quienes buscan confort y espacio en la ciudad, con un baúl de 1.210 litros, asientos rebatibles y capacidad para cinco pasajeros. Su cabina incluye una pantalla giratoria de 12,8 pulgadas con el Sistema Inteligente de Cabina y el asistente de voz Hi BYD, que mejora la interacción con el vehículo.

El BYD Song Pro DM-I es un híbrido enchufable ideal para viajes largos, con un interior amplio para cinco personas y un sistema de entretenimiento que permite usar la pantalla tanto en modo horizontal como vertical, incluso dividiéndola para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo. Este modelo se destaca como el híbrido enchufable más accesible en el mercado argentino.

Por último, el BYD Dolphin Mini es un hatchback eléctrico que combina diseño urbano con eficiencia energética. Cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de un espacio interior superior al promedio de su segmento. Este modelo fue reconocido como World Urban Car 2025 en los World Car Awards, superando a diez competidores internacionales.

A partir de la fecha mencionada, los clientes interesados pueden reservar cualquiera de estos tres modelos abonando un valor inicial de US$500 o su equivalente en pesos argentinos, dando un paso concreto hacia la movilidad eléctrica en el país.