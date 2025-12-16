Las acciones argentinas que se negocian en Wall Street comenzaron la jornada con avances, pero rápidamente revirtieron su tendencia para registrar caídas que llegaron hasta 3%. Este movimiento se produjo en un contexto donde el riesgo país perforó un nivel clave, ubicándose en 573 puntos básicos tras la implementación de nuevas medidas anunciadas por el Banco Central.

Entre los ADRs que más perdieron se encuentran Telecom y Cresud, ambas con una baja del 3,1%, seguidas por Grupo Supervielle con un descenso del 2,3%. A pesar de este retroceso, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño positivo, con subas promedio del 0,8%, impulsados principalmente por el Global 2035.

El Banco Central informó modificaciones al esquema cambiario, que comenzarán a regir desde el 1° de enero, incluyendo ajustes en las bandas y el lanzamiento de un programa de acumulación de reservas, una demanda persistente del mercado en los últimos meses. Estas medidas fueron bien recibidas inicialmente por la city y contribuyeron a que el riesgo país descendiera desde niveles cercanos a los 600 puntos hasta perforar los 575 puntos.

En el mercado local, el índice S&P Merval experimentó una recuperación y cerró con un avance del 0,7%, alcanzando los 3.033,97 puntos. Las acciones que más subieron fueron Aluar con un incremento del 6,7%, seguida por Transener (+3,8%) y Ternium (+2,8%).

Desde Aldazabal, analistas destacaron que el Gobierno inició una nueva etapa en su programa monetario, denominada de re-monetización. En este marco, precisaron que la prioridad será “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional” y buscarán “compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”.