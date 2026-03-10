Al menos dos personas murieron en un trágico accidente ocurrido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tras un fuerte choque entre un colectivo y una camioneta. El siniestro involucró a un micro perteneciente al Servicio Penitenciario, que por causas que aún se investigan colisionó con el vehículo particular.

El impacto fue de gran violencia y provocó la muerte de dos ocupantes en el lugar, mientras que otras personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal médico que llegó rápidamente a la zona del accidente.

Tras el choque, equipos de emergencia, policías y bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas y asistir a los heridos, además de ordenar el tránsito en el sector donde ocurrió el siniestro.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles maniobras imprudentes o fallas en la conducción.