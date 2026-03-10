Feria solidaria de Cáritas: habrá ropa, calzado y bazar a precios accesibles

Cáritas San Juan organizará este domingo 15 de marzo una nueva edición de su feria solidaria, una iniciativa destinada a recaudar fondos para sostener acciones sociales y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en la provincia.

La actividad se desarrollará de 10 a 20 horas, con atención de corrido, en el salón Presbítero Pérez Hernández, ubicado en la intersección de avenida Libertador y Fray Justo Santa María de Oro, en el departamento Rivadavia, junto a la Basílica de Desamparados.

Bajo el lema “Sigamos organizando la esperanza”, la propuesta invita a la comunidad a participar de una jornada solidaria en la que se podrán adquirir distintos productos a precios muy accesibles.

Durante la feria, los asistentes encontrarán ropa y calzado para toda la familia, accesorios, artículos de bazar y elementos para el hogar. Además, también se ofrecerán kits escolares pensados para acompañar el inicio del ciclo lectivo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a productos necesarios a precios económicos, al mismo tiempo que se genera un espacio de colaboración comunitaria.

Todo lo recaudado será destinado a sostener las misiones y programas sociales que Cáritas desarrolla en distintos puntos de San Juan, orientados a asistir y acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Los organizadores recomendaron a quienes asistan llevar bolsa o mochila para transportar las compras y remarcaron que la feria estará abierta durante toda la jornada.

La convocatoria busca sumar la participación de vecinos de toda la provincia, con la premisa de que cada compra también representa una forma de contribuir a las acciones solidarias que impulsa la institución.