El mediocampista argentino Alexis Mac Allister confesó que le gustaría volver a jugar en Boca Juniors en algún momento de su carrera. El actual futbolista del Liverpool habló sobre su futuro y reconoció que mantiene el deseo de regresar al fútbol argentino, aunque no lo ve como algo inmediato.

Mac Allister, de 27 años, tuvo un breve paso por el club de la Ribera en 2019, cuando jugó a préstamo y disputó 20 partidos con la camiseta azul y oro. A pesar de ese corto ciclo, el jugador mantiene un fuerte vínculo con el club y con el fútbol argentino.

En sus declaraciones, el volante explicó que su idea sería volver a Boca más adelante, cerca del final de su carrera, cuando decida regresar al país después de su etapa en el fútbol europeo. Actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Premier League con Liverpool y en la Selección argentina.

El campeón del mundo también señaló que muchos futbolistas argentinos que juegan en Europa sueñan con regresar al país en algún momento, aunque aclaró que esas decisiones dependen de distintos factores personales y profesionales.

Mientras tanto, Mac Allister continúa consolidado en el fútbol inglés y es una pieza clave tanto en su club como en el seleccionado nacional, por lo que su eventual regreso al fútbol argentino todavía parece lejano.