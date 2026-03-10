La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio que se otorga una vez al año para acompañar a las familias con los gastos del inicio del ciclo lectivo. Este año el monto alcanza un piso de $85.000 por cada hijo, destinado principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares del sistema SUAF.

Sin embargo, el organismo aclaró que no todos los beneficiarios cobran el refuerzo en marzo, ya que existen condiciones que deben cumplirse para acceder al pago. Una de las principales razones por las que el beneficio puede no liquidarse es no haber presentado el Certificado Escolar, un documento obligatorio que acredita que el menor asiste a una institución educativa.

También quedan fuera del pago quienes superen los topes de ingresos establecidos por Anses, quienes tengan datos personales o del grupo familiar desactualizados en el sistema, o cuando el trámite sea rechazado tras la evaluación del organismo.

Además, si la información escolar o familiar no está correctamente registrada en la base de datos, el pago puede quedar pendiente hasta que se regularice la situación. En esos casos, el beneficio no se pierde, pero se acredita una vez que el titular completa el trámite correspondiente.

La Ayuda Escolar se paga una vez por año y está dirigida a familias con hijos que asisten a nivel inicial, primario o secundario, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo oficial. Su objetivo es aliviar los gastos vinculados con útiles, uniformes y materiales escolares al comienzo del ciclo lectivo.