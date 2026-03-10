Maria Julia Olivan compartió un video y mostró las cicatrices de sus quemaduras

Un día después del Día Internacional de la Mujer, María Julia Oliván conmovió a sus seguidores al exhibir las marcas del accidente doméstico que sufrió en junio de 2025.

En un video donde dejó ver las secuelas en su cuerpo, la periodista reflexionó sobre las heridas que se ocultan bajo la vestimenta, señalando que “todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan. A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor”.

El drama comenzó en su estudio tras una jornada de grabación, cuando intentó encender una estufa con un bidón de bioetanol y el contacto del combustible con una llama provocó una explosión. Las llamas alcanzaron su pierna y su cadera, pegando el jean y un suéter a su piel, por lo que debió ser auxiliada para desvestirse y sumergirse en agua hasta el arribo de la ambulancia.

La internación en el Hospital Alemán duró dos meses, periodo en el que fue sometida a 19 operaciones lideradas por el doctor Bolgiani. Oliván, quien agradeció el acompañamiento constante de las enfermeras, detalló que el fuego afectó el 25% de su cuerpo y que la recuperación de su pierna podría extenderse por un año y medio.

Durante el tratamiento, el uso de fentanilo y ketamina en cuidados intensivos afectó su mente por semanas, dificultándole la comunicación y la adaptación a la rutina,. En su publicación, que incluyó etiquetas como #díainternacionaldelamujertrabajadora, #quemados, #sobrevivientes y #autismo, la conductora enumeró los comentarios que minimizan su proceso: “Che, pero vos de la cicatriz ya está. La pierna la tenés bien, ¿no? Qué suerte que tuviste. Eso hay que reconocerlo. La suerte que tuviste, porque tenés que ser agradecida, ¿viste? Otra persona la queda. Y aparte yo te veo trabajando, te veo bien. Eso no duele, ¿no? ¿Va a quedar bien? Te veo bien, muy bien”.

Ante este relato, recibió cientos de mensajes de apoyo como “una genia! Ejemplo de mujer”, “¡sos una luchadora!”, “me emocionaste” y “resiliente se llama, te admiro Ma Julia y te aprecio sin conocerte, adoro a tu hijo”.