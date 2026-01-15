Tras robos reiterados sufridos por conductores que prestan servicios mediante las plataformas Uber y Didi, principalmente en la zona de Concepción, personal de la División Robos y Hurtos logró identificar y detener a dos de los presuntos autores, luego de una investigación que se extendió durante varias semanas.

Uno de los detenidos estaba prófugo del Penal tras obtener las cuestionadas salidas transitorias

La pesquisa se inició a raíz de múltiples denuncias de choferes que relataron haber sido víctimas de asaltos bajo una misma modalidad: los delincuentes solicitaban viajes a través de las aplicaciones y, una vez que los conductores arribaban al punto de encuentro, los abordaban para sustraerles teléfonos celulares, billeteras y otros efectos personales.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas incluyeron el relevamiento de información, el análisis de patrones delictivos y diversas diligencias de campo, lo que permitió establecer la identidad de los sospechosos.

parte de las prendas de vestir que usaban los ladrones, reconocidas por las víctimas

Con las pruebas reunidas, y por orden judicial emitida bajo la dirección del fiscal coordinador Cristian Catalano, se realizaron seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de los barrios General Acha y Dorrego en Capital y Levenson, en el departamento Chimbas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, identificados con los apellidos Bazán y Moreno. Este último tenía un pedido de captura porque se encontraba prófugo, tras haber obtenido el cuestionado régimen de salidas transitorias que otorga la Justicia de Ejecución Penal a delincuentes que se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.

Las armas de grueso calibre que fueron mencionadas por los choferes que denunciaron robos.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró dos armas de fuego, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos y varias billeteras que coincidirían con las denunciadas por las víctimas.

La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y no se descarta la realización de nuevas medidas en el marco de la causa.