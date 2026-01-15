Policiales > En Capital
Cae sospechosos de robos a choferes de Uber y Didi, uno obtuvo salidas transitorias
Por Ariel Patruceli
Tras robos reiterados sufridos por conductores que prestan servicios mediante las plataformas Uber y Didi, principalmente en la zona de Concepción, personal de la División Robos y Hurtos logró identificar y detener a dos de los presuntos autores, luego de una investigación que se extendió durante varias semanas.
La pesquisa se inició a raíz de múltiples denuncias de choferes que relataron haber sido víctimas de asaltos bajo una misma modalidad: los delincuentes solicitaban viajes a través de las aplicaciones y, una vez que los conductores arribaban al punto de encuentro, los abordaban para sustraerles teléfonos celulares, billeteras y otros efectos personales.
Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas incluyeron el relevamiento de información, el análisis de patrones delictivos y diversas diligencias de campo, lo que permitió establecer la identidad de los sospechosos.
Con las pruebas reunidas, y por orden judicial emitida bajo la dirección del fiscal coordinador Cristian Catalano, se realizaron seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de los barrios General Acha y Dorrego en Capital y Levenson, en el departamento Chimbas.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, identificados con los apellidos Bazán y Moreno. Este último tenía un pedido de captura porque se encontraba prófugo, tras haber obtenido el cuestionado régimen de salidas transitorias que otorga la Justicia de Ejecución Penal a delincuentes que se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante los allanamientos, la Policía secuestró dos armas de fuego, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos y varias billeteras que coincidirían con las denunciadas por las víctimas.
La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y no se descarta la realización de nuevas medidas en el marco de la causa.