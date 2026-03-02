Publicidad
Publicidad

Economía > Alerta internacional

Caen las bolsas asiáticas y el petróleo se dispara por tensión en Irán

Incertidumbre total en Oriente Medio altera el comercio global. Las bolsas caen hasta un 4% y el crudo opera con fuerte suba.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Pánico en los mercados: Irán bajo ataque provoca caídas generalizadas en las bolsas asiáticas y dispara el precio del oro.

El fantasma de una guerra a gran escala en Oriente Medio ha paralizado a los mercados financieros globales. La apertura de las bolsas asiáticas este lunes reflejó el pánico absoluto ante la escalada militar tras los ataques combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, provocando un desplome generalizado en el Lejano Oriente y una huida desesperada hacia activos de refugio como el oro, que escaló a precios récord.

El temor a una interrupción en el suministro de petróleo, considerando que el 20% de las exportaciones globales pasan por el estrecho de Ormuz que controla Teherán, incendió los precios de los hidrocarburos. El crudo Brent, referencia para Argentina, trepó un 8,56% en la mañana del lunes, cotizando a 79,23 dólares el barril, tras haber rozado los 82 dólares durante el fin de semana. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense registró un avance del 7,70%, situándose en 72,18 dólares.

Publicidad

El oro brilla ante la crisis

En este contexto de inestabilidad, el oro volvió a posicionarse como el refugio seguro por excelencia para los inversores. La onza de oro experimentó un salto del 3,24%, alcanzando los 5.317 dólares, reflejando la extrema incertidumbre bursátil.

Bolsas asiáticas y europeas en rojo

El contagio no tardó en llegar a las principales plazas bursátiles. En Asia, las caídas fueron generalizadas: el Nikkei 225 de Tokio retrocedió un -1,35%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se desplomó un -2,14%. La situación más crítica se vivió en Tailandia, donde la bolsa se hundió un 4,04%.

Publicidad

Europa no fue la excepción a la regla del pánico. El índice Euro Stoxx 50 abrió con una caída del -2,45%, arrastrando a plazas principales como Frankfurt (-2,58%), París (-2,17%) y Madrid, que retrocedió un pronunciado -2,90%. Los analistas coinciden en que la volatilidad continuará marcando el ritmo de la jornada, supeditada exclusivamente al devenir de los hechos bélicos en la región.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS