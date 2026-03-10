Calendario de pagos del miércoles 11 de marzo: ANSES continúa con el cronograma de marzo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa mañana miércoles 11 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes. Los beneficiarios de distintas prestaciones cobrarán sus haberes con el aumento por movilidad del 2,88%, además del bono de 70 mil pesos para quienes perciben jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 4 y 5 cobrarán mañana su haber mensual junto con el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan documentos terminados en 2 también accederán mañana a su prestación más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 2 cobrarán mañana su prestación.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos concluidos en 1 también tendrán acreditado su pago durante la jornada del miércoles.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

ANSES recuerda a los beneficiarios que pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los siguientes canales:

