Economía > Calendario ANSES
Calendario de pagos del miércoles 11 de marzo: ANSES continúa con el cronograma de marzo
POR REDACCIÓN
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa mañana miércoles 11 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes. Los beneficiarios de distintas prestaciones cobrarán sus haberes con el aumento por movilidad del 2,88%, además del bono de 70 mil pesos para quienes perciben jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 4 y 5 cobrarán mañana su haber mensual junto con el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan documentos terminados en 2 también accederán mañana a su prestación más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 2 cobrarán mañana su prestación.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos concluidos en 1 también tendrán acreditado su pago durante la jornada del miércoles.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
ANSES recuerda a los beneficiarios que pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los siguientes canales:
Desde el sitio web de ANSES, en la opción "Calendario de pagos".
Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego ir a "Cobros" y seleccionar "Consultar fecha y medio de cobro".
Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a "Mis datos" y luego a "Mis fechas de cobro".
A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a "Iniciar atención", luego "Consultas rápidas" y finalmente "Cuándo y dónde cobro".