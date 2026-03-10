Quién es Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que confirmó su romance con Alberto Fernández

Lorena González del Valle, quien fuera la primera eliminada de la edición 2001 de Gran Hermano conducida por Soledad Silveyra tras 14 días con el 68% de los votos, rompió el silencio sobre su pasado.

Tras alejarse de los medios por sufrir fobia social y volcarse al sector de la construcción, la empresaria reconoció su vínculo sentimental con Alberto Fernández: “Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia”.

Esta relación, que comenzó antes de la presidencia de Fernández y coexistió con la de Fabiola Yañez, fue el preámbulo para un pedido directo de ayuda laboral durante la cuarentena. Ante la parálisis de sus obras, González contactó al mandatario: “Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”.

El expresidente le respondió que tenía "cinco minutos", pero luego añadió: “Mirá, tengo media hora si venís ahora”. La mujer relató que manejó desesperada desde Palomar por la General Paz para solicitarle su intervención ante las obras detenidas. Fernández le sugirió: “¿Por qué no hacés un resumen de todas las obras que tenés, para ver cuál se puede reactivar con los protocolos y la seguridad necesarios?” y la derivó con el ministro Jorge Ferraresi.

En la sede de Vivienda, el funcionario le aclaró: “Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné, que yo no hice. Necesito mandar un equipo, cotizar la obra. Verificar la obra, saber de qué estamos hablando y lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento, pero yo necesito cotizaciones para saber de qué estamos hablando”.

Tras presentar ofertas para casi diez proyectos con jornadas de trabajo de 24 horas, su empresa Niro Construye SA, fundada con su exmarido, resultó adjudicataria de cuatro contratos del programa Procrear.

Los desarrollos incluyeron 240 viviendas en Esteban Echeverría, 512 en Wilde, 321 en Piñeyro Rivadavia y 128 en Piñeyro Entre Ríos, además de proyectos en Luján y Martín Coronado. A pesar de construir más de mil unidades, González remarcó que la operatoria no fue favorable económicamente para su sociedad y que aún existen saldos pendientes de pago, aunque admitió que el contacto personal con Fernández resultó determinante para conseguir las licitaciones.