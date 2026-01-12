Wagner Moura: "La dictadura sigue siendo una herida abierta"

El domingo 11 de enero de 2026, el brasileño Wagner Moura se consagró como el mejor actor en los Globos de Oro por su interpretación en "El agente secreto". Al recibir la distinción, el artista ofreció un testimonio político sobre la historia de su país, asegurando que: “La dictadura sigue siendo una herida abierta”.

Este hito internacional se produjo en un marco de tensiones ideológicas y económicas globales. Mientras el historiador Federico Finchelstein afirmaba que “Fue un acto de guerra de vocación fascista”, el Papa advertía sobre el declive de la multilateralidad, León XIV ratificaba reformas eclesiásticas y Marco Rubio impulsaba la doctrina Monroe.

“Pasó hace apenas 50 años, y recientemente, del 2018 al 2022, tuvimos un presidente de extrema derecha en Brasil, un fascista que es la encarnación física de los ecos de la dictadura”, dijo Moura haciendo referencia al exmandatario Jair Bolsonaro.

“Así que la dictadura sigue muy presente en la vida cotidiana brasileña. Por eso tenemos que seguir haciendo filmes al respecto”, añadió el actor.

En ‘El agente secreto’, ambientada durante la dictadura militar de Brasil de los años 1970, Moura da vida a Marcelo, un experto en tecnología con un misterioso pasado que busca reunirse con su hijo en Recife. El filme también se coronó como la mejor película de habla no inglesa.