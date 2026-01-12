Teyana Taylor ganó el Golden Globe y mostró al mundo su "tanga de diamantes"

El lunes 12 de enero de 2026, Teyana Taylor, de 35 años, protagonizó una declaración de estilo e hizo historia al recibir su primer Globo de Oro. La artista fue premiada como mejor actriz de reparto por su papel de Perfidia Beverly Hills en la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Taylor se impuso en una categoría competitiva frente a Ariana Grande (Wicked: For Good), Emily Blunt (The Smashing Machine), Amy Madigan (Weapons), Elle Fanning (Sentimental Value) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value).

Para la ceremonia, Taylor lució un vestido Schiaparelli personalizado con escote pronunciado, una bufanda glamorosa y una cola fluida. El diseño, con un top estilo halter, dejaba al descubierto sus tatuajes en la espalda y un accesorio de tanga con incrustaciones de diamantes y un lazo brillante cerca de la cadera.

En el programa “Live from the Red Carpet” de E!, la actriz le comentó al anfitrión Justin Sylvester: “La raja está cubierta de diamantes. ¡Es carísima!”. Su imagen se completó con un peinado rizado, joyas de Tiffany y un maquillaje dramático con mejillas sonrojadas y delineado cat-eye.

Durante la gala, Taylor mencionó que sus hijas, Rue Rose de 4 años e Iman “Junie” Tayla de 9, son sus mayores críticas de moda, pero afirmó: “Esta noche viven”. Al subir al podio, dio una vuelta para mostrar su atuendo y exclamó al público: “Esperen a ver mi fiesta atrás”.

Dirigiéndose a sus hijas, añadió: “Casi ni siquiera escribo un discurso. Ay, mis bebés, mis bebés están arriba mirándome. Más les vale dejar esos malditos teléfonos y atenderme ahorita mismo”.

La actriz finalizó su discurso con un mensaje para las niñas morenas que seguían la transmisión: “Nuestra delicadeza no es una desventaja. Nuestra muerte no lo es. No es demasiado. Nuestra luz no necesita permiso para brillar. Pertenecemos en cada habitación a la que entremos. Nuestras voces importan y nuestros sueños merecen espacio”.