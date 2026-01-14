Cami Homs reveló su promedio sexual semanal en pleno embarazo

Cami Homs atraviesa la recta final de su gestación en las playas de Punta del Este junto a José “El Principito” Sosa y sus hijos, Francesca y Bautista. En una entrevista íntima para el ciclo Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, la influencer rompió el silencio sobre la sexualidad gestacional.

Al ser consultada sobre si las hormonas vuelven más fogosas a las mujeres, la modelo respondió de forma contundente: “Realidad”. Sin embargo, entre risas, admitió los desafíos del presente: “Pará, te estaba diciendo realidad, pero yo creo que ya me está costando un poco”.

Publicidad

Homs detalló los pormenores físicos que enfrenta llegando casi al octavo mes: “No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de siete meses y medio, ¿entendés? O así, llegando casi a los ocho”.

Ante el pedido de un promedio semanal, la modelo lanzó con honestidad: “Hoy creo que un promedio de dos de siete”, y sobre su deseo actual reafirmó: “En este último trimestre, totalmente”. Durante la charla, ante una broma cómplice de la conductora, respondió cariñosamente: “Mi amor”.

Publicidad

La pareja ya reveló en redes sociales que su hija se llamará Aitana con una publicación titulada “Los papás de Aitu”, donde recibieron comentarios como: “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, león” y “Amo el nombre”.

Respecto a formalizar la unión con el jugador de Estudiantes de La Plata, Camila declaró: “¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé“.