Durante todo 2025 se registró un fuerte incremento de los delitos cometidos con armas de fuego en el ámbito de la UFI Genérica, una situación que, según las investigaciones judiciales, duplicó los registros del año anterior. El fenómeno se manifestó tanto en hechos de alto impacto como en una cantidad sostenida de personas heridas por disparos, configurando un escenario de violencia que se mantuvo de manera constante a lo largo del año.

Desde la fiscalía se advirtió que el crecimiento no se limita a los casos que alcanzan notoriedad pública. “El 2025 cerró con numerosos hechos en los que se verificó un uso reiterado e ilegítimo de armas de fuego, lo que permite afirmar que se trata de una problemática permanente”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE la fiscal Daniela Pringles. En ese marco, explicó que existe una frecuencia casi diaria de personas alcanzadas por impactos de bala.

La funcionaria remarcó que muchas de esas situaciones no trascienden por tratarse de lesiones leves. “En múltiples ocasiones se trata de heridas que no generan repercusión pública, pero que son abordadas con la misma seriedad, ya que la presencia del arma de fuego implica un riesgo concreto”, sostuvo. Asimismo, indicó que los episodios de mayor gravedad “son los que conmocionan y visibilizan una realidad que, en rigor, es cotidiana”.

En relación con el origen del armamento utilizado en los delitos, Pringles explicó que se vienen desarrollando tareas conjuntas con la policía en el marco de acciones preventivas. “A partir de investigaciones impulsadas desde el ámbito policial se llevaron adelante numerosos allanamientos, con resultados positivos en muchos casos”, afirmó. No obstante, aclaró que identificar la procedencia de las armas continúa siendo una dificultad, a pesar de los esfuerzos que se realizan día a día.

“En general se trata de armas que no están registradas, que carecen de numeración y que no pueden vincularse con robos concretos, lo que las vuelve muy difíciles de rastrear”, indicó Daniela Pringles. Esta situación, señalaron desde la UFI, refuerza la preocupación por la circulación clandestina de armas en la vía pública y su disponibilidad para la comisión de delitos que incrementó sistemáticamente en todos los rincones de la provincia.

Respecto de los calibres más frecuentes, la fiscal sostuvo que no se observaron cambios significativos a lo largo del tiempo. “Se detectan distintos calibres, principalmente 38 y 9 milímetros, que aparecen de manera reiterada en las investigaciones”, explicó. También señaló que existen víctimas que aún conservan proyectiles en el cuerpo, lo que permite identificar el tipo de munición empleada.

Finalmente, al comparar los registros de los últimos dos años, Pringles indicó que el aumento resulta evidente incluso sin recurrir a estadísticas formales. “Durante 2024 se registraban dos o tres personas baleadas por mes y, a partir de enero de 2025, entre heridos por armas de fuego y armas blancas, esa cifra se duplicó de manera directa”, concluyó.