Una adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el pasado 9 de enero fue encontrada en las últimas horas, según confirmaron fuentes judiciales. La denuncia por su desaparición había sido radicada el 12 de enero por su padre, quien manifestó no saber dónde se encontraba la menor, que hasta ese momento estaba bajo el cuidado de su madre, quien no la quiso tener más en su custodia.

El fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, brindó detalles sobre la situación y explicó que, al momento de la denuncia, no se podía ubicar a la adolescente. “La denuncia la realiza el padre el día 12 de enero, ya que no se encontraba y no sabía dónde estaba. La menor estaba en el cuidado de la madre, quien había desistido continuar con los cuidados”, indicó el funcionario judicial.

Mattar señaló que, tras la activación del protocolo de búsqueda, se logró dar con la adolescente y ahora se aguardan las actuaciones finales de la Policía y del personal de búsqueda y rescate para contar con un informe completo sobre su estado. “Estamos esperando las actuaciones para que nos informen cuál es el estado, pero en principio estaría en buen estado de salud”, precisó.

Uno de los puntos centrales del caso es la situación familiar de la menor. De acuerdo a lo explicado por el fiscal, tras el hallazgo surgió la posibilidad de que la madre no continúe ejerciendo la custodia de la adolescente. Esta circunstancia obliga a la intervención de otros organismos del Estado.

“El rol del Ministerio Público Fiscal en la UFI Genérica llega hasta que la menor es habida. A partir de ese momento, el resorte pasa al 102 y al Juzgado de Familia, que son quienes toman las medidas correspondientes”, explicó Mattar, al ser consultado sobre los pasos a seguir cuando uno de los progenitores no desea continuar con la custodia.

Asimismo, las autoridades evaluarán si existían antecedentes de alejamiento de la menor tanto del padre como de la madre, un aspecto que será analizado por el Juzgado de Familia para definir las medidas de protección necesarias.

Por el momento, la adolescente quedará bajo la órbita del sistema de protección de derechos, mientras se resuelve su situación familiar y se adoptan las decisiones necesarias para garantizar su integridad y bienestar.