Julio Iglesias tras las acusaciones de abuso: “Es como si le hubieran matado”

Julio Iglesias enfrenta un escenario judicial crítico tras ser denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. La acusación, presentada por dos antiguas empleadas domésticas, relata que los hechos ocurrieron en 2021 en sus mansiones del Caribe, donde describen haber trabajado bajo un “ambiente de control, acoso y terror”.

De acuerdo con los testimonios, las víctimas habrían sufrido presiones para mantener relaciones sexuales, incluyendo tocamientos, humillaciones verbales, bofetadas y “penetraciones sin consentimiento”. La denuncia califica estos actos como posibles delitos de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de acoso y agresión sexual. En el expediente, el intérprete figura como autor principal, señalando también a dos encargadas de sus casas como colaboradoras.

A pesar de que su equipo legal no ha emitido un comunicado oficial, el artista se ha manifestado sobre su estado personal afirmando: “Nunca he tenido mi mente más clara”. No obstante, su entorno cercano transmite una realidad distinta. La periodista Paloma García-Pelayo reveló que “Julio está preocupado. Es lo que me traslada”. Según la comunicadora, al cantante le inquieta el daño a su reputación global, pues “está preocupado por el impacto internacional, porque hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen”.

Otras fuentes allegadas refuerzan este sentimiento de alarma, indicando que el artista “tiene a sus abogados a por todas, confía mucho en uno de ellos. Está por primera vez preocupado, más que otras veces”. Sobre la gravedad de la situación, los colaboradores de su círculo íntimo subrayan que “no es una cosita más, es algo serio”.

Por su parte, su exesposa Isabel Preysler ha reaccionado con asombro ante los detalles de la investigación. Personas de su confianza aseguran que la empresaria “está completamente impactada”. La reflexión compartida por Preysler tras conocer las acusaciones es que “no es el Julio que ella conoce”, puntualizando que “el Julio que ella conoce es un señor con los empleados, con la familia y todas las personas que está en su círculo”.