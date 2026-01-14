Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani: "Es una mujer inteligentísima"

En el marco de una entrevista para Puro Show (eltrece), Sabrina Rojas compartió sus pensamientos sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Con un discurso que combinó la ironía con el reconocimiento profesional, la actriz analizó el presente de la pareja.

Al referirse a la reconciliación de su ex con un antiguo vínculo, Rojas declaró: "Un poco lo quiero abrazar también, porque recuperó un amor viejo que ama con toda su alma, una mina espectacular, primera actriz que admirás y otra vez…". Acto seguido, dirigió una pregunta directa hacia el actor: "¡¿Qué es lo que te va a conformar para quedarte quieto?!".

Sobre la figura de Siciliani, Rojas fue enfática al describirla con el calificativo "Es pilla". Al ser consultada sobre posibles sugerencias para la actual novia de su ex, fue contundente: "Griselda es una mujer inteligentísima, primera figura, talentosa, pilla, con calle, con barrio… yo no tengo nada que decirle".

Este romance reflota un antecedente entre ambos que dataría de años atrás, cuando habrían mantenido un affaire durante uno de los embarazos de Rojas. Tras una década de relación con el actor, Sabrina manifestó su intención de no sumarse a escándalos y permanecer al margen de la polémica.