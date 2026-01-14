La empresaria amante de Luciano Castro contó los detalles del escándalo

Valeria López, emprendedora y dueña de marcas de ropa y maquillaje a quien "le va bien", rompió el silencio tras ser señalada como la mujer con la que Luciano Castro habría tenido intimidad.

En medio de versiones sobre videos privados y una fuerte crisis entre el actor y Griselda Siciliani —quien supuestamente ya estaría al tanto de la situación—, López aclaró que su contacto con él fue estrictamente laboral.

Publicidad

Según trascendió, ambos se conocieron porque la casa de ella fue utilizada para grabar una publicidad de un antialérgico, aunque versiones periodísticas afirman que hubo un intercambio de teléfonos y charlas posteriores, mientras que el actor manifestó su furia y evaluó iniciar acciones legales por la difusión de material íntimo.

En una comunicación enviada a Karina Mazzocco para el programa A La Tarde, la empresaria fue contundente al desmentir los trascendidos. "Quiero aclarar que a mí no me dijo 'buen día, guapa' y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar", expresó en uno de los audios. Asimismo, manifestó su desconocimiento sobre el origen de los rumores: "No sé quién filtró esta situación".

Publicidad

López enfatizó que su estilo de vida está alejado de la exposición mediática. "Solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones, en los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Tengo un perfil bajísimo", explicó en los mensajes difundidos. Finalmente, buscó distanciarse del conflicto: "Estoy más allá de todo este tema, quilombo. No sé quién filtró esta situación, de donde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso".