La banda surcoreana BTS ha confirmado oficialmente la realización de su primer megaconcierto en Argentina para este 2026. El anuncio se da en el marco del BTS World Tour, una gira global que incluirá presentaciones en diversos puntos de Asia, América del Sur, Europa y los Estados Unidos.

Para alegría de sus seguidores locales, el grupo se presentará en la ciudad de Buenos Aires los días 23 y 24 de octubre de este año. Si bien las fechas ya están fijadas, el estadio donde se llevarán a cabo los shows aún no ha sido confirmado por la organización. De la misma manera, todavía no se ha revelado la fecha en la que comenzará la venta de entradas para estas funciones.

En cuanto al contenido de las presentaciones, se informó que la gira contará con material inédito de la agrupación. Este lanzamiento se complementará con el estreno de un nuevo álbum discográfico, cuya salida al mercado está programada para el 20 de marzo, meses antes del inicio de los espectáculos en vivo.