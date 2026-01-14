La cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso a través de un sencillo posteo en redes sociales, acompañado de la foto del anillo. Con la frase “Nos casamos”, la pareja oficializó el compromiso ante sus seguidores y colegas.

En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda. Otra foto muestra a la pareja abrazada en la playa, con Lali apoyando la mano y el anillo sobre el rostro de Pedro, mientras sonríen bajo el sol. El anillo, de diseño original y delicado, combina dos piedras, una cuadrada y otra redonda, en oro.

El carrete incluye postales de la pareja celebrando de noche entre risas, imágenes espontáneas en la playa y un primer plano del anillo de compromiso en un entorno cotidiano, con colores cálidos que reflejan la intimidad del momento. También se los ve brindando con copas de vino rosado y disfrutando de momentos relajados.

El anuncio generó una rápida repercusión en redes. En media hora, el posteo alcanzó los 300 mil “me gusta” y recibió comentarios de colegas y amigos famosos como Luck Ra, Cazzu, Mery Granados, Candela Vetrano, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, La Joaqui, Mica Tinelli, Adrián Lakerman, Carla Conte y Benjamín Vicuña, entre otros.

La pieza elegida por Pedro fue un anillo dorado con dos joyas diferentes.

Con esta publicación, Lali y Pedro comparten con su público la felicidad de su compromiso y celebran el presente y el amor en un contexto de cercanía y complicidad.