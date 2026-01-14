Juliana Awada contó la verdad del romance entre Macri y Juana Viale

El panorama mediático nacional se vio sacudido por versiones que vinculaban sentimentalmente a Mauricio Macri con Juana Viale, señalándola como una supuesta "tercera en discordia" tras la ruptura del exmandatario con Juliana Awada.

Ante esta situación, la propia Juana Viale desmintió los rumores en sus redes sociales calificándolos como "falsas" y "dañinas", además de manifestar: "Lamento el daño que causan". Por su parte, la diseñadora Awada decidió romper el silencio a través del periodista Tomás Dente en el programa +Data a la Noche.

Publicidad

Respecto al tratamiento de la noticia, Awada expresó su malestar sentenciando: "La gente va a hablar muchas pavadas. Es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso".

A pesar de los trascendidos, defendió el vínculo mantenido con el exjefe de Estado durante más de una década: "Son 16 años de amor y de respeto. No tengo nada más que hablar que lo que expresé en mi Instagram". En este contexto, el abogado Mauricio D'Alessandro también se refirió al tema señalando su tristeza por la separación y recordando que "Juana Viale es muy amiga de Juliana Awada".

Publicidad

La empresaria validó el distanciamiento ya confirmado en redes sociales, aunque aclaró la naturaleza de la decisión: "Es un momento de pausa y decidimos tomar los dos esa pausa. Que la gente diga lo que quiera. Acá lo importante es lo que nosotros sabemos".

Finalmente, Awada enfatizó la necesidad de resguardar a su hija menor frente a las especulaciones del entorno: "Me da pena porque me importa mucho cuidar a mi hija, que igual es una chica madura por su edad y sabe muy bien quiénes son sus padres". Con estas declaraciones, buscó cerrar el capítulo de rumores y priorizar la privacidad familiar.