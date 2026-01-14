¿Tini y De Paul agrandan la familia? El misterioso tatuaje compartido

El comienzo de 2026 ha servido para consolidar la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras haber superado una crisis y un periodo de distanciamiento previo. La pareja eligió las playas de Tulum, México, y el Caribe como escenario para mostrar su estabilidad, compartiendo días de descanso junto a amigos como Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

En este contexto de mutua compañía, decidieron utilizar sus cuerpos como lienzos para plasmar un "matching tattoo" que simboliza su etapa de proyectos compartidos.

El diseño consiste en tres corazones rojos idénticos que fueron detectados inicialmente por la cuenta de Instagram Lo Más Popu tras una publicación de la artista. Mientras que el futbolista se tatuó el diseño en el abdomen, la cantante optó por plasmarlo en su brazo, específicamente sobre la zona de la axila.

Debido a la estética manual y minimalista de los dibujos, se especula con la posibilidad de que De Paul haya sido el autor del diseño de Tini, replicando la dinámica previa en la que ella le dibujó a él con un marcador antes de pasar por las agujas.

Esta nueva marca de tinta ha disparado múltiples especulaciones sobre su significado, destacando la teoría de que la pareja podría convertirse en una familia de tres personas o que simplemente representa el sello definitivo de su amor tras un año del reencuentro.

Actualmente, el vínculo parece haber alcanzado una profundidad inédita justo cuando ambos retoman sus obligaciones profesionales: De Paul se reincorpora al Inter Miami y Tini comienza su gira mundial portando ambos la misma marca.