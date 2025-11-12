Camilota mostró departamento nuevo y le llovieron críticas por lucrar con Thiago Medina

Camilota quiso compartir un momento importante de su vida, pero generó un gran revuelo en redes sociales. La hermana de Thiago Medina se mudó a un nuevo departamento y, al publicar la noticia, habló de un esfuerzo y un sueño que había logrado cumplir.

Junto a una fotografía sosteniendo la llave de la propiedad en Ramos Mejía, Camilota escribió: “Hoy empieza una nueva etapa. Me costó, lloré, dudé, pero nunca bajé los brazos. Este lugar es el resultado de creer en mí, incluso cuando todo se caía,”. Luego agregó: “Hoy empieza mi nuevo capítulo”.

Publicidad

El debate se encendió porque muchos usuarios recordaron la época en la que Camilota pedía ayuda y donaciones. Este pedido se dio cuando su hermano, Thiago Medina, estaba internado en el hospital. En ese momento, Camilota dijo que no le alcanzaba para ir todos los días al hospital y comprar los insumos que les solicitaban, pidiendo ayuda para trabajar con las redes sociales.

Ante la noticia de la mudanza, los comentarios críticos no se hicieron esperar, relacionando el nuevo hogar con ese pasado. Algunos usuarios señalaron de manera desafortunada que la adquisición era sospechosa:

Publicidad

“Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... Perdón, ¿pero hoy te comprás una departamento? ¿Una casa? Mmmm no sé”.

“Con las donaciones de la gente cómo lucraste con tu hermano”.

“La que pedía plata para la Sube”.

“Gracias a las donaciones y a la plata que te dio la gente. Agradecele a ellos”.

La controversia se calmó un poco cuando se aclaró que, al parecer, Camila no compró ese departamento, sino que lo alquiló.

Esta información sirvió como munición para quienes salieron a defender a la hermana de Thiago Medina, reprochando la dureza de los críticos:

Publicidad