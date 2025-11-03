Orrego celebró que un "hombre de calidad" como Santilli esté en el Ministerio del Interior

En el marco de un operativo de entrega de anteojos y notebooks en Albardón, el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego se refirió a los cambios en el Gabinete Nacional y valoró positivamente la designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

Consultado por periodistas sobre su opinión respecto a la nueva designación, el mandatario sanjuanino fue claro en su apoyo: "No, realmente conozco a Diego hace mucho tiempo, ayer hablé con él. Lo conozco porque me tocó en mi etapa como diputado nacional generar una muy buena relación de respeto, de diálogo, de amistad".

Publicidad

El Gobernador reveló que mantuvo contacto con Santilli tras conocerse su nombramiento y lo describió como "eufórico, contento también de poder estar en un lugar que le va a permitir afianzar la relación entre las distintas provincias de la Argentina".

Confianza por la trayectoria compartida

Uno de los aspectos más destacados de su declaración fue el elogio a las cualidades personales del nuevo ministro: "En lo particular, a mí me puso muy contento, digamos, que un hombre como él, conociendo su bonhomía y su calidad de persona, pueda cumplir un cargo tan importante".

Publicidad

Esta relación preexistente, forjada durante su paso por la Cámara de Diputados, fue presentada como una garantía para la gestión futura. El mandatario señaló que este conocimiento mutuo "hace que no tenga que pisar en falso, sé con quién hablo", destacando que en experiencias previas "se ha cumplido con la palabra que ambos hemos llegado".

Continuidad en el diálogo con Nación

Al ser consultado sobre la gestión saliente de Lisandro Catalán, el Gobernador también tuvo palabras de reconocimiento, describiéndolo como una persona con la que se pudo "destrabar muchísimos inconvenientes" y con quien siempre hubo un diálogo "concreto".

Publicidad

Esta transición entre un ministro con el que se mantenía una relación fluida y otro con quien existe una amistad de larga data parece generar optimismo en la administración sanjuanina. La expectativa queda plasmada en la valoración de que Santilli está en condiciones de "afianzar la relación entre las distintas provincias", un aspecto crucial para la gestión de los gobiernos provinciales.