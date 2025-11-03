El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a un “momento histórico” luego de que el presidente Javier Milei anunciara la designación del dirigente del PRO, Diego Santilli, como el nuevo ministro del Interior.

El mandatario sanjuanino saludó a Santilli a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). El mensaje se produjo pocas horas después de que el presidente Milei oficializara la incorporación de Santilli al Gabinete nacional.

Publicidad

Orrego le deseó a Santilli “los mejores deseos en esta nueva etapa como ministro del Interior”. El gobernador destacó la oportunidad que se presenta en este “momento histórico”: “tenemos la oportunidad de impulsar reformas que mejoren la vida de la gente”.

El eje central del mensaje de Orrego fue su convicción en la articulación entre las gestiones. El gobernador expresó su seguridad de que podrán “trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”.