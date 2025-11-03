Un hecho insólito ocurrió en la zona de Villa Hipódromo, departamento Rawson, donde un hombre fue detenido tras ser sorprendido robando materiales de una obra en construcción.

El detenido fue identificado como José Alberto Lucero, de 34 años, quien ingresó al predio ubicado en calles República del Líbano y Dominguito, de donde intentó sustraer una columna de hierro y un poste de madera.

Al advertir la presencia policial, Lucero emprendió la huida, pero fue aprehendido en un baldío situado en calles Las Palmas y Dominguito, donde además se recuperaron los objetos robados y prendas de vestir que había descartado durante la fuga.

El hecho fue caratulado como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia, que continúa con las actuaciones correspondientes.