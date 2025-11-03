La pelea entre Maxi López y Germán Martitegui por culpa de Wanda Nara

El exfutbolista Maxi López hizo su debut en MasterChef Celebrity y, demostrando su carisma natural y sentido del humor, dejó una "perlita" que rápidamente se viralizó. La situación ocurrió cuando Germán Martitegui se acercó a la estación de López para supervisar la preparación de su plato. El jurado, con su seriedad habitual, notó de inmediato una gran cantidad de puerros y preguntó: "—Y todo este puerro, ¿para qué es?".

Maxi López, sin perder el humor, dio una respuesta que desató la risa en el estudio: "—Fue Wanda… que me dijo que era cebolla de verdeo".

Publicidad

Martitegui, conocido por su carácter estricto, no dudó en rematar la ocurrencia con una pregunta cargada de ironía: "—¿Todavía le creés a Wanda?".

La respuesta de López fue "inmediata y desarmante": "—Eso venía pensando… todavía le creo a Wanda".

Publicidad

El intercambio fue uno de los puntos más altos del episodio, causando una carcajada en Martitegui, un gesto poco común en el jurado. La química entre ambos fue celebrada por los presentes. En las redes sociales (como X, ex Twitter), los usuarios rápidamente compartieron el clip con comentarios como “Maxi me mata” y “el más simpático del certamen”.

El exfutbolista se mostró relajado y sin poses, disfrutando de la instancia, incluso cuando los ingredientes lo traicionaban. El comentario sobre Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo, no pasó inadvertido, y demostró que sigue habiendo "buena vibra y humor compartido" entre ellos a pesar de su separación.

Publicidad

A pesar de la confusión entre el puerro y la cebolla de verdeo, el plato de Maxi López sorprendió gratamente por su sabor. Martitegui comentó que el participante "le puso onda, y eso siempre suma". Con este debut, Maxi López promete ser uno de los participantes más queridos y divertidos de la edición.