Internaron al ex chofer de Moria Casán que está preso

Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido por haber sido el chofer, custodio y amigo de Moria Casán durante 21 años, atraviesa un difícil momento de salud mientras cumple una condena en Mar del Plata.

“Coco” fue detenido por primera vez en 2019 y en 2023 lo condenaron a cinco años de cárcel por comercio de estupefacientes. Actualmente, goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, y le restan cumplir solo seis meses de la condena.

El ex chofer de Moria Casán fue recientemente internado en Mar del Plata debido a un agravamiento de su cuadro respiratorio. En diálogo con Farándula Show, Coco contó por qué debió ser hospitalizado: "Estuve unos días, se me aceleró el EPOC, pero estoy mejor, ya están por darme el alta".

A pesar de estar monitoreado con tobillera electrónica, Shedden aseguró que está listo para dejar atrás las adversidades y cambiar su vida. Gracias al programa Vida Digna, se está recuperando de su problema con las adicciones.

Coco confesó el daño que las adicciones le provocaron: "Estuve muchos años metido en eso y es lo peor que me pasó, perdí todo, la casa, la familia, los amigos, los afectos".

Respecto a Moria Casán, con quien compartió 21 años, Shedden reveló que la relación ya no existe. Sin embargo, se mostró agradecido por el trabajo y el aprendizaje que obtuvo de ella, señalando: "La quiero, siempre fue una madre para mí". También admitió que "Se extraña la magia que tiene la farándula a la noche".