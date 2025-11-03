Publicidad
Cultura y Espectáculos > Escándalo

Internaron al ex chofer de Moria Casán que está preso

Recientemente, debió ser hospitalizado en Mar del Plata por un cuadro de EPOC acelerado mientras cumple arresto domiciliario.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Fernando Jorge “Coco” Shedden fue condenado en 2023 a 5 años de prisión por comercio de estupefacientes.

Fernando Jorge “Coco” Shedden, conocido por haber sido el chofer, custodio y amigo de Moria Casán durante 21 años, atraviesa un difícil momento de salud mientras cumple una condena en Mar del Plata.

“Coco” fue detenido por primera vez en 2019 y en 2023 lo condenaron a cinco años de cárcel por comercio de estupefacientes. Actualmente, goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, y le restan cumplir solo seis meses de la condena.

El ex chofer de Moria Casán fue recientemente internado en Mar del Plata debido a un agravamiento de su cuadro respiratorio. En diálogo con Farándula Show, Coco contó por qué debió ser hospitalizado: "Estuve unos días, se me aceleró el EPOC, pero estoy mejor, ya están por darme el alta".

A pesar de estar monitoreado con tobillera electrónica, Shedden aseguró que está listo para dejar atrás las adversidades y cambiar su vida. Gracias al programa Vida Digna, se está recuperando de su problema con las adicciones.

Coco confesó el daño que las adicciones le provocaron: "Estuve muchos años metido en eso y es lo peor que me pasó, perdí todo, la casa, la familia, los amigos, los afectos".

Respecto a Moria Casán, con quien compartió 21 años, Shedden reveló que la relación ya no existe. Sin embargo, se mostró agradecido por el trabajo y el aprendizaje que obtuvo de ella, señalando: "La quiero, siempre fue una madre para mí". También admitió que "Se extraña la magia que tiene la farándula a la noche".

