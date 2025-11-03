El escándalo del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a oídos internacionales, y la mediática argentina decidió compartir en sus redes sociales un singular consejo que le había brindado Kim Kardashian.

Wanda había sido comparada con la celebridad estadounidense en una entrevista que Barbie Simons le hizo a Kardashian. Durante ese diálogo, la periodista le mostró a Kim un video de Wanda, donde le solicitaba directamente un consejo sobre su caótico divorcio.

La respuesta de Kim Kardashian fue difundida por Wanda, y contenía una clara guía de comportamiento: "Espero que encuentres felicidad. Solo sé una buena persona. Mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la manera de vivir la vida. Solo se justa".

Sin embargo, la fuente señala que una parte de ese consejo podría ser difícil de cumplir para la mediática argentina, ya que "si hay algo que ella no haría sería tener la cabeza baja".

Mientras que el público debatía la seriedad de las palabras de la estrella de reality, la periodista Laura Ubfal desveló en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el verdadero interés detrás de este mensaje.

Ubfal escribió: "Todos tomando como real el consejo de Kim como si fuera abogada y es la promo de una serie de Disney".