La Municipalidad de la Ciudad de San Juan inició los trabajos de ornamentación navideña en el Campanil, uno de los íconos arquitectónicos del centro sanjuanino, para acompañar la llegada de las fiestas y renovar el espíritu festivo que comienza a sentirse en toda la Capital. La intervención forma parte del plan de embellecimiento urbano que la comuna impulsa cada fin de año.

Nueva iluminación navideña en la Ciudad

La estructura ya comenzó a recibir una moderna iluminación compuesta por 6 mangueras luminosas en cada una de sus cuatro caras. Se trata de mangueras neón LED flexibles de alta calidad, especialmente seleccionadas para aportar calidez visual y realzar la estética festiva del tradicional monumento.

San Juan se enciende para las fiestas

Entre sus características técnicas, estas mangueras ofrecen iluminación de 360°, luz uniforme tipo neón en tono blanco cálido, resistencia para uso exterior, un largo de 50 metros por pieza, funcionamiento con voltaje 220V~ y una intensidad destacada gracias a sus 120 leds por metro. Todo ello permitirá generar un efecto visual impactante y una ambientación armónica para quienes transiten por la zona.

El espíritu navideño ya se siente en cada rincón de Capital.

Desde la Municipalidad destacaron que el objetivo es embellecer los espacios públicos y generar una experiencia navideña más cálida e integradora para vecinos, comerciantes y visitantes. Con estas intervenciones, la Ciudad de San Juan se prepara con entusiasmo para vivir una nueva Navidad en un entorno iluminado y lleno de simbolismo festivo.