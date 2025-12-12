La búsqueda por conseguir una PlayStation 5 al mejor precio sigue activa y, en medio de la disparidad cambiaria, muchos argentinos comparan valores entre tiendas locales y la oferta chilena. Hoy, las brechas son evidentes: mientras en Argentina la consola aún se mantiene por encima del millón de pesos, en Chile algunos combos se ofrecen a valores considerablemente más bajos cuando se convierte a moneda local.

En el mercado argentino, las referencias más estables muestran a la PS5 Digital cerca de los $1.199.999, mientras que la versión Standard con lector escala a alrededor de $1.499.999 en cadenas como Frávega o Musimundo. En plataformas de reventa como Mercado Libre o grupos locales, los precios pueden ser algo más accesibles: desde $950.000 para la Digital y $1.150.000 para la Standard. San Juan no presenta diferencias significativas respecto a estos valores, aunque el stock suele depender de disponibilidad regional.

Del otro lado de la cordillera, los precios cambian por completo. En tiendas como Falabella o Ripley, la PS5 Slim con lector se encuentra alrededor de CLP 569.990 (unos $855.000 argentinos), mientras que la versión Digital ronda los CLP 469.990 (cerca de $705.000). Incluso la PS5 Pro, el último modelo de Sony, aparece a CLP 839.990, que convertido representa aproximadamente $1.260.000, por debajo del valor habitual en Argentina.

Los juegos también muestran contrastes: en Argentina pueden ir desde los $17.000 hasta más de $122.000, según el título y si se compra físico o digital. En Chile, el rango más frecuente oscila entre CLP 29.990 y 89.990, equivalentes a $45.000–$135.000. Entre los accesorios, los DualSense mantienen una variabilidad notable: en el país cuestan entre $133.000 y $186.000, mientras que en Chile dependen del modelo y promociones, pero suelen posicionarse por debajo en conversión directa.

La diferencia final, como siempre, queda determinada por el tipo de cambio del día, los impuestos locales y las ofertas temporales. Pero el panorama actual es claro: quienes estén dispuestos a cruzar a Chile encontrarán cifras más competitivas, especialmente en bundles que incluyen juegos y en la versión Digital de la consola.