¿Capítulo secreto en Stranger Things? La teoría de los fans de la serie de Netflix

A pesar de que la quinta temporada de Stranger Things presentó un cierre definitivo, una teoría denominada ConformityGate ha cobrado fuerza entre los seguidores, quienes sostienen que existe un episodio 9 secreto.

Según esta interpretación, el desenlace oficial sería una ilusión de Vecna diseñada para atrapar a los personajes y al público en una falsa realidad. Los defensores de esta idea señalan el 7 de enero como la fecha clave para el supuesto estreno del verdadero final.

El argumento principal de los fans se basa en una escena donde Mike queda inconsciente ante la aparición de Vecna, sugiriendo que todo lo ocurrido después es un trance mental. Además, indican que la ausencia de hora en relojes y tableros en las escenas finales es una señal de que el tiempo no transcurre normalmente, un rasgo propio de las visiones del villano. Aunque los rumores crecieron cuando Netflix anunció que el 7 de enero “algo” sucedería, la plataforma y los creadores han desmentido cualquier continuación.

Respecto al cierre de la serie, los hermanos Duffer y Netflix fueron categóricos al afirmar que “el episodio final emitido es el último”, recalcando que “no existen escenas ocultas ni capítulos secretos”. Asimismo, sostuvieron que “la historia fue contada tal como fue concebida” y que “la historia ya está completa”.

En la trama oficial, la Operación Habichuela Mágica culminó con una batalla masiva en el Abismo, donde Eleven enfrentó a Henry Creel y Joyce logró decapitar a Vecna. Tras el sacrificio de Kali y la destrucción del Mind Flayer, Hopper y Murray sellaron la grieta con una bomba. La serie concluyó con un salto temporal de 18 meses, mostrando a Eleven en el Upside Down y a una nueva generación retomando el juego de Calabozos y Dragones.