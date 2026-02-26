Doce activistas de Greenpeace fueron detenidos este miércoles tras irrumpir en el Congreso para manifestarse contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Según informaron fuentes oficiales, los manifestantes saltaron la reja del Congreso de la Nación Argentina y se instalaron en la escalinata del edificio. Allí realizaron una intervención pública: se sentaron sobre inodoros en señal de rechazo a la iniciativa y desplegaron consignas en defensa del agua.

Publicidad

La protesta fue rápidamente desactivada por efectivos de la Policía Federal Argentina, que procedieron a detener a 12 activistas. En el operativo también fue arrestado un camarógrafo que cubría la manifestación y que, de acuerdo con testigos, resultó herido durante el procedimiento.

No trascendieron de inmediato detalles oficiales sobre el estado de salud del trabajador de prensa ni sobre la situación procesal de los detenidos.

Publicidad

La manifestación se produjo en medio del tratamiento legislativo del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, norma que actualmente prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambiente periglacial al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce.

El oficialismo busca introducir cambios que permitirían habilitar explotaciones en determinadas zonas, siempre que no sean consideradas hídricamente relevantes, criterio que pasaría a quedar bajo mayor órbita de decisión provincial.

Publicidad

La reforma generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles retrocesos en la protección de fuentes de agua en un contexto de crisis climática.