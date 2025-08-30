Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron aprehendidos en Rawson luego de ser señalados como autores de un robo en la zona. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los jóvenes ingresaron a un domicilio particular y sustrajeron tres bicicletas.

De acuerdo a lo informado por la Policía, personal de la Comisaría Sexta llevó adelante el procedimiento que permitió dar con los sospechosos. En el marco de la investigación se logró recuperar dos de las bicicletas robadas, las cuales se encontraban en el domicilio de una tercera persona vinculada al hecho.

Publicidad

Las actuaciones fueron remitidas al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, autoridad judicial que intervino en la causa para continuar con el proceso correspondiente.

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer la totalidad del robo y determinar las responsabilidades de los involucrados.