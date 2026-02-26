La Municipalidad de Rivadavia puso en marcha un operativo de limpieza y saneamiento en el sector del barrio Aramburu que había sido expuesto en una reciente publicación de DIARIO HUARPE. La intervención se concentró en la esquina de Virgen de Lourdes y Músicos del RIM 22, donde vecinos venían denunciando desde hacía años la presencia de un basural crónico.

Las tareas comenzaron con el retiro de escombros, residuos domiciliarios, malezas y materiales acumulados en el predio lindero a la estructura abandonada. Cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de limpieza general, saneamiento del terreno y acondicionamiento del espacio urbano.

Un reclamo vecinal sostenido

El lugar había sido señalado por los frentistas como un punto conflictivo, no solo por la acumulación reiterada de basura, sino también por los problemas sanitarios y urbanos asociados. Olores, proliferación de insectos y deterioro visual formaban parte de un escenario que, según describían los residentes, se repetía de manera cíclica.

En la nota publicada por HUARPE, los vecinos advertían que el sector era utilizado de forma recurrente para arrojo clandestino de residuos. Pese a limpiezas anteriores, el problema reaparecía con el paso de las semanas.

A esa problemática ambiental se sumaban preocupaciones vinculadas con la seguridad. El estado de abandono del predio y la falta de intervención estructural habían generado reiterados pedidos de solución definitiva.

Limpieza y recuperación urbana

Desde el Ejecutivo municipal informaron que el operativo forma parte de un abordaje integral del sector. Además del saneamiento inmediato, la comuna confirmó que se trabaja en una etapa de relevamiento técnico para definir futuras obras.

El intendente Sergio Miodowsky destacó que la intervención apunta a recuperar espacios degradados y evitar que vuelvan a convertirse en focos de residuos. “Estamos planificando obras que no solo embellezcan el barrio, sino que mejoren la calidad de vida de cada familia rivadaviense”, señaló.

Según detallaron desde la comuna, la limpieza busca eliminar factores de riesgo sanitario, reducir focos de acumulación de basura y mejorar las condiciones del entorno urbano.

Expectativa por la solución de fondo

La intervención fue recibida con expectativa por parte de los vecinos del Aramburu, quienes venían reclamando una medida estructural que impidiera la reaparición del basural. El saneamiento del predio aparece ahora como el primer paso dentro de un esquema de recuperación más amplio.

Desde el municipio adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles del proyecto previsto para el terreno, una iniciativa que —según indicaron— estará orientada al uso comunitario y al aprovechamiento del espacio público.

Mientras tanto, los residentes siguen de cerca la evolución de las tareas en un sector que durante años simbolizó abandono y que hoy comienza a transitar un proceso de transformación urbana.