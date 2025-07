Después de cuatro años, Juan Manuel Cerúndolo clasificó a la final del torneo ATP 250, que se realiza en Gstaad (Suiza) tras superar a la revelación del certamen, el peruano Ignacio Buse, con un contundente 6-3 y 6-3 en una hora y 22 minutos de juego. Además, selló su regreso al Top 100 del ranking ATP (PIF ATP Rankings) a partir del próximo lunes y, con ocho victorias, estableció su mejor marca personal en una misma temporada.

El menor de los hermanos Cerúndolo, de 23 años, peleará por la obtención del título este domingo ante Dublik.

"No sé si diría que entré con ventaja, pero sí con el juego claro", analizó Cerúndolo para ATPTour.com. "Acá en altura es muy importante dominar y pegar la derecha fuerte, además del saque. Hoy fue el partido en el que mejor saqué en todo el torneo, saqué mucho con primeros y fuerte, y creo que esa fue la clave, que no me quebraron ningún saque. Solo tuve un break en contra. Y en la devolución fue un poco usar el viento cuando estaba a favor y creo que esa fue la clave del partido".

Esta será la segunda vez que Juan Manuel dispute un partido por el título en el circuito ATP. Su única experiencia previa fue gloriosa: se coronó campeón en el Córdoba Open en 2021. "Gané mi primera final en 2021, llego con confianza, voy a tratar de darlo todo y disfrutar de la final", afirmó con optimismo.

Llegó a Gstaad como reciente finalista del ATP Challenger Tour en Braunschweig (Alemania) y sumó cuatro triunfos más a nivel ATP Tour en la arcilla suiza, confirmando así que el 2025 es su año más ganador con un récord de 8-6.

El camino a la final no fue sencillo. A pesar de que las condiciones de altura se ajustan a su estilo de juego, Cerúndolo tuvo que batallar en tres sets en sus partidos previos a semifinales. En primera ronda superó a Struff, en segunda al experimentado David Goffin (sexto favorito), y en cuartos de final logró la victoria más importante de su carrera al dejar en el camino al principal cabeza de serie y dos veces campeón del torneo, el noruego Casper Ruud.

Este sábado se topó con un Ignacio Buse que venía en alza, habiendo superado la clasificación y logrado sus primeras victorias ATP Tour en este torneo, incluyendo triunfos sobre Laslo Djere, Kamil Majchrzak y Román Andrés Burruchaga. Sin embargo, Cerúndolo logró frenar su aventura en dos sets. "Es muy positivo", valoró sobre el resultado más corto que en los días anteriores. "Con el viento se puso muy difícil, pero estuvo bien tener clara la idea. Con viento a favor jugué con mucho efecto, apuntando más corto, moviendo la pelota y no siendo tan agresivo porque con viento a favor dominas mucho el juego. Y con el viento en contra busqué más variantes como dejadas, algún saque-red, derecha más plana para intentar cortar el juego y no permitir que me dominara".

Gracias a sus recientes buenos resultados, Cerúndolo, quien llegó a Gstaad como número 109 del mundo, ya se ubica en el puesto 81 del ranking en vivo (PIF ATP Live Rankings), a solo dos posiciones de su mejor marca histórica, el 79 alcanzado en 2022.

Este domingo, Juan Manuel Cerúndolo buscará poner el broche de oro a su gran semana en Gstaad frente a Alexander Bublik, segundo cabeza de serie, quien derrotó al francés Arthur Cazaux por 6-1, 7-5 en la otra semifinal. "Los dos son muy buenos, Bublik viene de hacer una gran temporada, está jugando muy bien y Arthur también. Va a ser un partido muy divertido", anticipó el argentino antes de conocer a su rival definitivo. Para Bublik, será su primera final ATP Tour sobre polvo de ladrillo, sumando un nuevo hito a una temporada en la que ya alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y ganó su quinto título en Halle.