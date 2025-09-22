Publicidad
César Sánchez, jugador de un club de Jáchal, fue internado y piden donaciones

El joven delantero del Club San Martín de Jáchal debió ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, lo que generó gran preocupación en la comunidad futbolera y social del departamento.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Desde la página oficial del club expresaron sus mejores deseos y pronta recuperación al joven futbolista. (Foto gentileza)

La comunidad de Jáchal atraviesa momentos de incertidumbre por la salud de César Sánchez, delantero del Club San Martín, quien debió ser operado de urgencia en la noche del lunes. La noticia se propagó rápidamente y generó un fuerte impacto entre familiares, amigos, compañeros de equipo y vecinos, quienes se movilizaron para acompañar al joven futbolista.

De acuerdo con la información confirmada por allegados, la intervención se realizó con éxito y el jugador permanece estable. Sin embargo, los médicos continúan realizándole estudios para garantizar una evolución favorable en los próximos días.

En paralelo, se organizó una campaña solidaria para colaborar con los gastos médicos y de recuperación. Quienes deseen hacerlo pueden aportar a la cuenta a nombre de la familia, mediante el alias cesar.793.alpes.mp.

Las muestras de apoyo se multiplicaron en redes sociales, donde hinchas, vecinos y la comunidad futbolera enviaron mensajes de aliento. El deseo compartido es verlo nuevamente en una cancha defendiendo la camiseta de San Martín, el club donde dejó huella con su talento y compromiso.

